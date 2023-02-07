Бесплатное семейное представление - детская опера „Снежная королева“

Центр русской культуры приглашает вас, ваших друзей, знакомых, коллег, детей и учеников на детскую оперу Центра русской культуры „Снежная королева“ (по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена).

ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!

При переполненном зале 8-го января в Центре русской культуры прошел детский Рождественский праздник.

Главным подарком гостям стала премьера детской оперы композитора Владимира Игнатова „Снежная королева“ и режиссера Ирины Томингас.

Автор либретто - Елена Ларина.

Для тех, кто не успел побывать на премьере нашей оперы, есть прекрасная возможность сделать это 11 февраля и 18 февраля в 13 часов!

· ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 11 ФЕВРАЛЯ, 13 ЧАСОВ

· ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 18 ФЕВРАЛЯ, 13 ЧАСОВ

Как добиваться своей цели, своей мечты и как преодолеть все препятствия и победить? Обманывать, как предлагают Тролли, подчинять колдовскими чарами, как это делает Снежная королева, или „спустить все на тормозах“, как поступают разбойники? Оказывается, вся сила человека в его сердце и в любви. Сколько любви в сердце, столько и силы! Именно об этом детская опера „Снежная королева“ — весёлая и грустная, занимательная и поучительная, яркая и очень-очень интересная.

„Снежная Королева“ — спектакль для всей семьи, который будет интересен как детям, так и их родителям, бабушкам и дедушкам.

Детская опера „Снежная Королева“ — прекрасный повод поговорить с детьми в семейном кругу о непреходящих, вечных ценностях, о которых мы часто забываем в каждодневной суете.

Подробная информация о мероприятии, а также краткое содержание детской оперы „Снежная королева“ на русском языке здесь, на эстонском – здесь.