„Просто уничтожали“: экс-участник КВН рассказал о жесточайшей цензуре(15)
Актер и бывший участник телешоу КВН Андрей Бурковский в интервью YouTube-каналу „Подкаст Абрамова“ признался, что ему и другим участникам юмористической передачи было трудно переделывать шутки под нормативы редакторов программы.
„Мы приехали, у нас просто вырезали все. А нас разрывало, мы знали, что это круто. Мы знали, и нам сказали: „Нет, это не формат. Это не формат телевизионной игры“, — пожаловался Бурковский.
По словам звезды „Даешь молодежь“, номера участников КВН достаточно жестко редактировали. Бурковский описал этот процесс словами „нас просто уничтожали“.
Сейчас Андрей Бурковский служит в МХТ им. Чехова. Сыграл с нескольких фильмах и сериалах, среди которых „Легенда о Коловрате“, „Ёлки новые“, „Звоните ДиКаприо!“, „Тобол“. В 2022 году вышел на сцену Высшей лиги КВН в качестве временного ведущего.