Шоубиз
11.02.2023, 14:25

ВИДЕО | Максим Галкин сменил имидж после переезда в Израиль

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Максим Галкин
Максим Галкин
ФОТО: Youtube

Юморист и телеведущий Максим Галкин изменился до неузнаваемости. Поклонники удивились внешнему виду переехавшего в Израиль артиста. Об этом сообщает „Рамблер“.

Галкин продолжает гастролировать за рубежом, чтобы обеспечить семью. Юморист вышел на связь с поклонниками из Германии и пригласил было их на концерт в Стамбуле, который должен был состояться 14 февраля. Шоумен изменил имидж и покрасил волосы, что сделало его неузнаваемым.

Однако сам концерт пришлось перенести — предварительно на апрель. В Турции сейчас совсем не до смеха.

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