ВИДЕО | Максим Галкин сменил имидж после переезда в Израиль

Галкин продолжает гастролировать за рубежом, чтобы обеспечить семью. Юморист вышел на связь с поклонниками из Германии и пригласил было их на концерт в Стамбуле, который должен был состояться 14 февраля. Шоумен изменил имидж и покрасил волосы, что сделало его неузнаваемым.