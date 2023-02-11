11.02.2023, 14:25
ВИДЕО | Максим Галкин сменил имидж после переезда в Израиль(6)
ФОТО: Youtube
Юморист и телеведущий Максим Галкин изменился до неузнаваемости. Поклонники удивились внешнему виду переехавшего в Израиль артиста. Об этом сообщает „Рамблер“.
Галкин продолжает гастролировать за рубежом, чтобы обеспечить семью. Юморист вышел на связь с поклонниками из Германии и пригласил было их на концерт в Стамбуле, который должен был состояться 14 февраля. Шоумен изменил имидж и покрасил волосы, что сделало его неузнаваемым.
Однако сам концерт пришлось перенести — предварительно на апрель. В Турции сейчас совсем не до смеха.