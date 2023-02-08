Шоубиз
08.02.2023, 14:30

ВИДЕО | Не похож на себя: Никита Михалков впервые после болезни появился на публике

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Никита Михалков
Никита Михалков
ФОТО: Youtube

На этой неделе российский актер и режиссер Никита Михалков впервые после серьезной болезни вышел на сцену. Узнать его зрители смогли с трудом, — тревожится Delfi.lv.

Видео, снятое после спектакля „12“ с участием Михалкова (он же - постановщик), появилось в Telegram-канале „Не Малахов“. В подписи сообщается, что актер из-за болезни потерял около 12 килограммов.

В комментариях многие высказывают сомнения, что это Михалков. Другие же поясняют, что для этой роли актер использует грим, парик и накладную бороду — как и в своём одноимённом фильме.

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