ВИДЕО | Не похож на себя: Никита Михалков впервые после болезни появился на публике

Видео, снятое после спектакля „12“ с участием Михалкова (он же - постановщик), появилось в Telegram-канале „Не Малахов“. В подписи сообщается, что актер из-за болезни потерял около 12 килограммов.

В комментариях многие высказывают сомнения, что это Михалков. Другие же поясняют, что для этой роли актер использует грим, парик и накладную бороду — как и в своём одноимённом фильме.