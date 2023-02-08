08.02.2023, 14:30
ВИДЕО | Не похож на себя: Никита Михалков впервые после болезни появился на публике(4)
ФОТО: Youtube
На этой неделе российский актер и режиссер Никита Михалков впервые после серьезной болезни вышел на сцену. Узнать его зрители смогли с трудом, — тревожится Delfi.lv.
Видео, снятое после спектакля „12“ с участием Михалкова (он же - постановщик), появилось в Telegram-канале „Не Малахов“. В подписи сообщается, что актер из-за болезни потерял около 12 килограммов.
В комментариях многие высказывают сомнения, что это Михалков. Другие же поясняют, что для этой роли актер использует грим, парик и накладную бороду — как и в своём одноимённом фильме.