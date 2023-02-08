„Пусть сидят дома и ждут трибунал“. В Европе „отменяют“ Филиппа Киркорова

Петиция создана на сайте Change.org сразу на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском. Инициатором выступила пользователь Виктория Шевченко. По состоянию на 7 февраля 2023 года она набрала около 1800 подписей. Не так уж и много. Как сообщается на сайте организации, при наличии 2500 подписей эту петицию с большой вероятностью заметят местные СМИ. Но это уже произошло даже до того, как петиция успела набрать необходимое количество подписей.

В феврале 2023 года в Berliner Kurier появился апдейт статьи о „спорном поп-исполнителе“. Она вышла под заголовком „Тур Филиппа Киркорова: Почему этому другу Путина разрешено скоро петь в Германии?“ с новой информацией — о том, что два концерта уже отменены. В материале немецкого издания подробно описывается политическая и гражданская позиция российского исполнителя.

В петиции, которая была размещена на сайте Change.org, есть обращение к организаторам концертов, к концертным площадкам и другим представителям индустрии мероприятий и развлечений в Германии и ЕС с призывом „отказаться от сотрудничества с деятелями российской культуры, внесенными в созданные Советом национальной безопасности и обороны Украины и Фондом борьбы с коррупцией перечни публичных сторонников войны России против Украины“.