Лолита раскрыла подробности новых отношений

„Просто нормальный парень. Вместе не живем, оба работаем много. Встречаемся давно. Нас все устраивает. И какое счастье, что я не отношусь к лондонской королевской семье, точно не должна отчитываться о том, с кем в спальне и играю в нарды“, — рассказала звезда про своего нового избранника.

На то, что ее сердце несвободно, артистка намекала еще в конце прошлого года. Тогда же она хвасталась и дорогим подарком от кавалера.

Однако подробности о возлюбленном Лолита все же раскрывать не стала. Артистка не назвала ни имя, ни род деятельности нового бойфренда. По ее словам, он такой же трудоголик, как и она сама.

При этом она уточнила, что не планирует свадьбу со своим избранником.

Напомним, Лолита Милявская была замужем пять раз. Со своим последним супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, она развелась в 2020 году.