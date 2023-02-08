08.02.2023, 16:34
ФОТО | По-своему твердая скульптура: в Тарту появился пенис изо льда(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В центре города Тарту прохожие наткнулись на ледяную скульптуру, которая принесла в студенческий городокэротики. Речь идет о скульптуре пениса, сделанной изо льда, с прилагающимися к ней шарами.
Высота данной эротической скульптуры вместе с подставкой составляет около двух метров. В полуночной темноте фаллос меняет свой цвет на синий, но не из-за холода, а благодаря специальному освещению. Надеемся, что еще будет держаться минусовая температура и скульптура пениса не уменьшится в размерах.
Ледяная скульптура находится на заднем дворе дома по адресу Калеви 23. Интересно что скульптура возведена недалеко от церкви.