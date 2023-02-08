ФОТО | По-своему твердая скульптура: в Тарту появился пенис изо льда

Высота данной эротической скульптуры вместе с подставкой составляет около двух метров. В полуночной темноте фаллос меняет свой цвет на синий, но не из-за холода, а благодаря специальному освещению. Надеемся, что еще будет держаться минусовая температура и скульптура пениса не уменьшится в размерах.