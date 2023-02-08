Какое время, такой и „Современник“: у Лии Ахеджаковой отобрали последнюю роль в театре

Ахеджакова рассказала „Новой газете“, что ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять спектакль из-за „гневных писем“ в ее адрес.

„Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя“, — сказала Ахеджакова изданию „Подъем“.

Секретарь директора „Современника“ подтвердила „Новой газете“, что 13 февраля спектакль „Игра в джин“ отменен и его больше „никогда“ нельзя будет увидеть. На сайте театра сообщается, что показы спектакля „Игра в джин“ 13 и 28 февраля, а также 29 марта, „не состоятся“.

Лия Ахеджакова отметила в разговоре с „Подъемом“, что не получала предложений от других театров и, по ее мнению, не получит: „Это же департамент культуры Москвы“.

Я попросила [правозащитницу] Еву Меркачеву, как члена Совета при президенте по правам человека, чтобы она спросила департамент культуры, до какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения „Современнику“, убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?

„Игра в джин“ — последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в театре „Современник“, отмечает „Новая газета“. Осенью 2022 года театр после жалоб „Офицеров России“ отменил показ спектакля „Первый хлеб“, где также играла актриса. На сайте „Современника“ сказано, что Ахеджакова также занята в спектакле „Крутой маршрут“, но его нет в этом сезоне.

Лия Ахеджакова служит в театре „Современник“ с 1977 года.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны. Она также призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.