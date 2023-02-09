Умер актер и телеведущий Сергей Столяров-младший

Сергей Столяров — внук знаменитого советского актёра Сергея Столярова и сын актёра Кирилла Столярова.

Сергей Столяров окончил Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина. В 1983–1992 гг. играл на сцене Театра Советской армии. Принимал участие в создании телепрограмм „Детский час“, „Взгляд“, „Архипелаг“, „Телескоп“. Являлся главным продюсером детского и юношеского вещания канала „ТВ Центр“, с 2000 года — генеральный продюсер образовательного телеканала „Школьник ТВ“.

Среди его киноработ картины: „Цыганское счастье“, „Возвращение“, „Завтра была война“, „Прошлое всегда с нами“, „Следствие ведут знатоки“, „Не забывай“ и др.

Мать Столярова, Нина Головина, ушла из жизни 2 февраля.

Нина Головина окончила ВГИК, служила в Театре киноактера, выступала в концертах со своим мужем, актером Кириллом Столяровым.

Также Головина активно снималась в кино. Зрителям она запомнилась по ролям в картинах: „Музыка Верди“, „Трудное счастье“, „Девочка ищет отца“, „Суд“, „26 бакинских комиссаров“, „Сердце России“, „Мать Мария“ и др.