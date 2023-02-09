Насмерть сбившая женщину Анна Большова до сих пор не является подозреваемой по этому делу

Следствие длится более трех месяцев, были назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. Однако актриса всё ещё не признана подозреваемой. Об этом рассказала адвокат Яна Чиж: „Дело возбудили по наличию трупа. Только после экспертиз будет определено, кто подозреваемый“.