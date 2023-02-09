09.02.2023, 13:30
Насмерть сбившая женщину Анна Большова до сих пор не является подозреваемой по этому делу(4)
ФОТО: Youtube
14 октября 2022 года актриса Анна Большова на своей иномарке сбила женщину. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело, — напоминает телеграм-канал „Звездач“.
Следствие длится более трех месяцев, были назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. Однако актриса всё ещё не признана подозреваемой. Об этом рассказала адвокат Яна Чиж: „Дело возбудили по наличию трупа. Только после экспертиз будет определено, кто подозреваемый“.
В момент ДТП Большова была трезва, в машине находилась одна. Она сама позвонила в полицию и вызвала скорую помощь для потерпевшей. Пока проводятся экспертизы, Анна принимает участие в концертах и театральных постановках.