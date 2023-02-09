„С инвалидом не по пути“: от звезды „Папиных дочек“ Михаила Казакова ушла жена

Артист признался, что жена ушла от него после полученной травмы ног. „У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал“, — поделился Казаков.

По словам актера, он перестал узнавать экс-супругу и столкнулся с ощущением, что возлюбленную подменили. „Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть „умирал и все испортил“, — вспоминает Казаков.

В 2020 году актер оступился и упал с 12-метровой высоты. Он долгое время передвигался на инвалидной коляске и костылях. Сейчас Казаков восстанавливается при помощи аппарата Илизарова.

Михаил при этом надеется вернуться в сериал „Папины дочки“. Однако его возможное возвращение под большим вопросом. „Хотелось бы. Года три назад мне звонили, спрашивали: да или нет? Я сказал „да“. Так-то я не отказываюсь от съемок никогда“, — говорит актёр. Но продюсеры „Папиных дочек“ не анонсировали возвращение Казакова в проект. Согласно сюжету, Полежайкин и Галина Сергеевна расстались после четырех лет отношений.