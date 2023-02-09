09.02.2023, 17:00
В результате протестов в Италии отменены концерты Дениса Мацуева(4)
ФОТО: Youtube
Организаторы международного фестиваля Pianistico отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева в Бергамо и Брешиа (Италия). Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Отмена последовала за протестами. СМИ сообщали, что активисты из организации Arts Against Aggression обратились к мэрам городов с требованием отменить концерты.
Посол Украины в Италии Ярослав Мельник обращался к главам итальянских городов с аналогичной просьбой. В ответ мэры Брешиа и Бергамо попросили руководство фестиваля отменить концерты „из сострадания к украинскому народу“.
Активисты также добиваются отмены выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в театре Петрарки в Ареццо, запланированного на 17 февраля.