В результате протестов в Италии отменены концерты Дениса Мацуева

Отмена последовала за протестами. СМИ сообщали, что активисты из организации Arts Against Aggression обратились к мэрам городов с требованием отменить концерты.

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник обращался к главам итальянских городов с аналогичной просьбой. В ответ мэры Брешиа и Бергамо попросили руководство фестиваля отменить концерты „из сострадания к украинскому народу“.

Активисты также добиваются отмены выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в театре Петрарки в Ареццо, запланированного на 17 февраля.