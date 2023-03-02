БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Псевдо-терапевты: сколько людей в Эстонии уже пострадало?

В законодательстве Эстонии недостаточно четко сформулировано, кто может называть себя терапевтом. Соответственно, заниматься такой деятельностью и принимать клиентов за большие суммы может любой человек, не имеющий подходящей подготовки.

Зачастую „фишкой“ терапевтов, которые не получали соответствующего образования, являются простые решения. Они обещают помочь человеку и найти причины всех их переживаний за 1-2 сеанса. Проблема в том, сможет ли терапевт без научно признанной подготовки определить, когда человек нуждается в помощи специалиста. Будь то послеродовая депрессия, панические атаки или тяжело пережитая травма.