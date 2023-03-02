Tопчик
02.03.2023, 14:23

БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Псевдо-терапевты: сколько людей в Эстонии уже пострадало?

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Лаура Валк и Антс Роотслане не видят проблемы.
ФОТО: Kollaaž Tiina Kõrtsini, Kiur Kaasik, Shutterstock | Delfi Meedia

„Остается неясным, чем занимаются люди, которые называют себя просто терапевтами. Поэтому потенциальные клиенты, которые обращаются к терапевтам, чья компетентность не подтверждена профессиональными объединениями, сами несут за это ответственность“, - делится своими переживаниями Катрин Саали Саул – одна из самых уважаемых семейных терапевтов Эстонии - в интервью журналу Pere ja kodu.

В законодательстве Эстонии недостаточно четко сформулировано, кто может называть себя терапевтом. Соответственно, заниматься такой деятельностью и принимать клиентов за большие суммы может любой человек, не имеющий подходящей подготовки.

Зачастую „фишкой“ терапевтов, которые не получали соответствующего образования, являются простые решения. Они обещают помочь человеку и найти причины всех их переживаний за 1-2 сеанса. Проблема в том, сможет ли терапевт без научно признанной подготовки определить, когда человек нуждается в помощи специалиста. Будь то послеродовая депрессия, панические атаки или тяжело пережитая травма.

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