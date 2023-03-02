02.03.2023, 14:23
БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ | Псевдо-терапевты: сколько людей в Эстонии уже пострадало?(4)
Лаура Валк и Антс Роотслане не видят проблемы.
ФОТО: | Delfi Meedia
„Остается неясным, чем занимаются люди, которые называют себя просто терапевтами. Поэтому потенциальные клиенты, которые обращаются к терапевтам, чья компетентность не подтверждена профессиональными объединениями, сами несут за это ответственность“, - делится своими переживаниями Катрин Саали Саул – одна из самых уважаемых семейных терапевтов Эстонии - в интервью журналу Pere ja kodu.