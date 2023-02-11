11.02.2023, 11:06
ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО| Поздравляем! Победитель главного песенного конкурса страны Eesti Laul - Алика Милова(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ледовом холле „Тондираба“ состоялся финал Eesti Laul. Победитель поедет в Ливерпуль представлять Эстонию на „Евровидении“. В суперфинал прошли Ollie, Алика и Bedwetters! Идет подсчет голосов зрителей.
В финале приняли участие: Meelik, Inger, Janek, Elysa, M Els, Bedwetters, Andreas, Alika, Anett x Fredi, Ollie, Mia и Sissi.
Ведущие концерта: Грете Кулд и Тынис Нийнеметс.
В финале Eesti Laul в качестве приглашенных гостей выступили Stefan, Zetod, Ines, Pur Mudd, Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start и Рейн Раннап. За подробностями конкурса следите в нашем онлайн-блоге (если блог не видно, обновите страницу)!