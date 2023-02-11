ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО| Поздравляем! Победитель главного песенного конкурса страны Eesti Laul - Алика Милова

В финале Eesti Laul в качестве приглашенных гостей выступили Stefan, Zetod, Ines, Pur Mudd, Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start и Рейн Раннап. За подробностями конкурса следите в нашем онлайн-блоге (если блог не видно, обновите страницу)!