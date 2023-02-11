11.02.2023, 11:06
ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО| Сегодня состоится финал Eesti Laul-2023: Смотрите, как прошла генеральная репетиция
Финал песенного конкурса пройдет сегодня в 19:30 в ледовом холле „Тондираба“. Победитель поедет в Ливерпуль представлять Эстонию на „Евровидении“. Аналитики букмекерского портала Betsafe предрекают триумф Алике с песней „Bridges“.
В финале принимают участие: Meelik, Inger, Janek, Elysa, M Els, Bedwetters, Andreas, Alika, Anett x Fredi, Ollie, Mia и Sissi. Смотрите, как проходило строительство сцены для Eesti Laul-2023.
Ведущие концерта: Грете Кулд и Тынис Нийнеметс.
В финале Eesti Laul в качестве приглашенных гостей выступят Stefan, Zetod, Ines, Pur Mudd, Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start и Рейн Раннап. За подробностями конкурса следите в нашем онлайн-блоге (если блог не видно, обновите страницу)!