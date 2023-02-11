ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО| Сегодня состоится финал Eesti Laul-2023: Смотрите, как прошла генеральная репетиция

В финале принимают участие: Meelik, Inger, Janek, Elysa, M Els, Bedwetters, Andreas, Alika, Anett x Fredi, Ollie, Mia и Sissi. Смотрите, как проходило строительство сцены для Eesti Laul-2023.

В финале Eesti Laul в качестве приглашенных гостей выступят Stefan, Zetod, Ines, Pur Mudd, Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start и Рейн Раннап. За подробностями конкурса следите в нашем онлайн-блоге (если блог не видно, обновите страницу)!