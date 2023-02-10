„Чудовищная диверсия“: Дмитрий Певцов накинулся на Чебурашку

Артист назвал картину „чудовищной диверсией“ против детей и рассказал, что ему не понравился проект, так как в ленте нет положительных героев среди людей. Певцов добавил, что то, что кажется забавным взрослым, может подействовать на детей пролонгировано.

„И если авторы, создатели пишут 6+ — это все-таки диверсия. Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Вроде как смешно, да? А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть и мамой. Вот такие вот звоночки, незаметные, как бы невидные. Я уже не говорю про пошлость и откровенные, собственно говоря, придуманные и нелицеприятные истории внутри семьи“, — поделился мнением депутат Госдумы.