ИНТЕРВЬЮ | Алика Милова раскрывает тайну о своем новом возлюбленном: он эстонец и творческая личность

„Многие боятся любви и близости, боятся, что им сделают больно. Я считаю, что неважно, что случится, каждый опыт ценен“, - говорит Алика Милова, у которой за последний год произошло много изменений в жизни. Сейчас домашний язык певицы - эстонский, на нем она говорит со своим возлюбленным-эстонцем, пишет Kroonika.