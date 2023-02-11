11.02.2023, 09:45
ИНТЕРВЬЮ | Алика Милова раскрывает тайну о своем новом возлюбленном: он эстонец и творческая личность(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Многие боятся любви и близости, боятся, что им сделают больно. Я считаю, что неважно, что случится, каждый опыт ценен“, - говорит Алика Милова, у которой за последний год произошло много изменений в жизни. Сейчас домашний язык певицы - эстонский, на нем она говорит со своим возлюбленным-эстонцем, пишет Kroonika.
Одна из фавориток Eesti Laul, Алика Милова (20), уверенно вышла на сцену в возрасте 9 лет на международном конкурсе вокалистов в детском лагере „Артек“ в Крыму. Победительница восьмого сезона „Eesti otsib superstaari“ добилась успеха во многих других вокальных конкурсах, таких как The Baltic Voice, New Wave Junior и Bravo!