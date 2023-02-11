Шоубиз
11.02.2023, 09:45

ИНТЕРВЬЮ | Алика Милова раскрывает тайну о своем новом возлюбленном: он эстонец и творческая личность

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ОДНОВРЕМЕННО ХРУПКАЯ И СИЛЬНАЯ Алика Милова не тратит время на сомнения.
ОДНОВРЕМЕННО ХРУПКАЯ И СИЛЬНАЯ Алика Милова не тратит время на сомнения.
ФОТО: Tiina Annamaa | Delfi Meedia

„Многие боятся любви и близости, боятся, что им сделают больно. Я считаю, что неважно, что случится, каждый опыт ценен“, - говорит Алика Милова, у которой за последний год произошло много изменений в жизни. Сейчас домашний язык певицы - эстонский, на нем она говорит со своим возлюбленным-эстонцем, пишет Kroonika.

Одна из фавориток Eesti Laul, Алика Милова (20), уверенно вышла на сцену в возрасте 9 лет на международном конкурсе вокалистов в детском лагере „Артек“ в Крыму. Победительница восьмого сезона „Eesti otsib superstaari“ добилась успеха во многих других вокальных конкурсах, таких как The Baltic Voice, New Wave Junior и Bravo!

Алика родом из Нарвы, она наводит мосты между славянским и эстонским сообществами и свободно уживается в обеих культурах. По-русски она говорит со своей матерью Екатериной, отцом Олегом и сестрой Валерией. Но круг ее друзей в основном стал эстоноязычным, ее парень тоже эстонец.

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