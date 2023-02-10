В Москве возбудили уголовное дело против выставленного из России Некоглая.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила ТАСС, что полиция Москвы возбудила в отношении блогера Некоглая (Николая Лебедева) уголовное дело по статье о клевете.
По ее словам, дело возбудили „в связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес“. Мизулина утверждает, что ее вызвали на допрос в качестве потерпевшей.
Мизулина добавила, что связывает „угрозы и распространение заведомо ложных сведений“ с тем, что Некоглай пытается оказать на нее давление из-за ее „позиции по факту дискредитации Вооруженных сил РФ“.
В ноябре 2022 года Некоглая депортировали из России вскоре после того, как он опубликовал в тиктоке пародию на популярное видео с российским военным. На оригинальной записи солдат в окопе откидывает от себя две гранаты, сброшенные дроном ВСУ. Некоглай в своем видео повторил действия военного, лежа на ковре под ремикс песни Boney M „Rasputin“. После публикации видео Екатерина Мизулина заявила на Некоглая в полицию и прокуратуру.