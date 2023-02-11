Eesti Laul-2023: Драг-артист угадывает, какое выступление было бы лучшим для гейских „Голодных игр“ или „Евровидения“ в этом году

Какая песня лучше всего представит Эстонию на в 2023 году? Какие социальные и политические амбиции у участников „Eesti Laul“? Какое выступление было бы лучшим экспортом для геев в этом году на „Голодных играх“, то есть „Евровидении“? Ниже - размышления о конкурсе как таковом, а также предложения для артистов.