11.02.2023, 12:09
Eesti Laul-2023: Драг-артист угадывает, какое выступление было бы лучшим для гейских „Голодных игр“ или „Евровидения“ в этом году(4)
ФОТО: Delfi Meedia
Кто будет представлять Эстонию на „Евровидении“ в этом году мы узнаем уже в эту субботу, 11 февраля. Драг-артист и диванный критик Хельги Сальдо на страницах Eesti Ekspress дает финалистам советы о том, как пройти в финал.
Какая песня лучше всего представит Эстонию на в 2023 году? Какие социальные и политические амбиции у участников „Eesti Laul“? Какое выступление было бы лучшим экспортом для геев в этом году на „Голодных играх“, то есть „Евровидении“? Ниже - размышления о конкурсе как таковом, а также предложения для артистов.