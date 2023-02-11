Поздравляем! На „Евровидение-2023“ от Эстонии поедет ALIKA

Алика Милова уроженка Нарвы. Она начала заниматься музыкой и участвовать в различных конкурсах еще в раннем детстве. Первый серьезной ее победой стал конкурс „Эстония ищет суперзвезду“.

Девушка также сама пишет песни. Это ли не настоящий талант?



Поздравляем юную супер-звезду с победой и желаем ей успехов на Евровидении!