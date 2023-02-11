Шоубиз
11.02.2023, 23:03

Поздравляем! На „Евровидение-2023“ от Эстонии поедет ALIKA

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Финал Eesti Laul 2023
Финал Eesti Laul 2023
ФОТО: Gea Kumpel

Финал Eesti Laul 2023 был захватывающим и напряженным. Победу одержала ALIKA Поздравляем! Ниже можете насладиться песней, которая поедет на „Евровидение“ от Эстонии. Делитесь в комментариях своими впечатлениями!

Алика Милова уроженка Нарвы. Она начала заниматься музыкой и участвовать в различных конкурсах еще в раннем детстве. Первый серьезной ее победой стал конкурс „Эстония ищет суперзвезду“.
Девушка также сама пишет песни. Это ли не настоящий талант?

Поздравляем юную супер-звезду с победой и желаем ей успехов на Евровидении!

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