Студия Disney пообещала выпустить продолжения своих хитов

Генеральный директор Walt Disney Company Боб Айгер рассказал, что в скором времени появится больше информации о продолжении мультфильмов. Пока нет дополнительных сведений о сюжете и дате выхода проектов.

Для „Холодного сердца“ продолжение станет третьим во франшизе после первого фильма 2013 года и второго 2019 года. Вторая часть „Зверополиса“ станет продолжением проекта 2016 года. Для „Истории игрушек“ анонсирован уже пятый анимационный фильм — четвертая часть вышла в 2019 году.