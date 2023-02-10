10.02.2023, 14:35
Студия Disney пообещала выпустить продолжения своих хитов
ФОТО: Youtube
Продолжение анимационных фильмов „История игрушек“, „Холодное сердце“ и „Зверополис“ находится в разработке. Об этом сообщает IndieWire.
Генеральный директор Walt Disney Company Боб Айгер рассказал, что в скором времени появится больше информации о продолжении мультфильмов. Пока нет дополнительных сведений о сюжете и дате выхода проектов.
Для „Холодного сердца“ продолжение станет третьим во франшизе после первого фильма 2013 года и второго 2019 года. Вторая часть „Зверополиса“ станет продолжением проекта 2016 года. Для „Истории игрушек“ анонсирован уже пятый анимационный фильм — четвертая часть вышла в 2019 году.