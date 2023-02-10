Бедрос Киркоров вновь в больнице. Что с ним случилось на этот раз?

По словам приятеля артиста, Киркоров начал жаловаться на самочувствие ещё больше месяца назад, когда находился в Адлере. После этого он попал в больницу, где провел около месяца. „Легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. В легких скопилась жидкость, врачи решили отправить Бедроса в Москву, на дальнейшее лечение. Но в больницу он сразу не лег, за ним присматривала дома сиделка“, — рассказал друг исполнителя.