Бедрос Киркоров вновь в больнице. Что с ним случилось на этот раз?(3)
90-летний певец и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров заболел больше месяца назад. На днях ему пришлось вызвать скоруб помощь, а затем отвезти в больницу в состоянии средней тяжести.
По словам приятеля артиста, Киркоров начал жаловаться на самочувствие ещё больше месяца назад, когда находился в Адлере. После этого он попал в больницу, где провел около месяца. „Легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. В легких скопилась жидкость, врачи решили отправить Бедроса в Москву, на дальнейшее лечение. Но в больницу он сразу не лег, за ним присматривала дома сиделка“, — рассказал друг исполнителя.
9 февраля Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь. Утверждалось, что артист почувствовал себя плохо, вследствие чего сиделка решила позвонить врачам. Предположительно, у Киркорова сильно затруднилось дыхание и упало давление, симптомы не проходили в течение двух дней. Терапевт диагностировал у артиста бронхит.