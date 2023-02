Букмекерская контора предрекает Алике победу в Eesti Laul

На третье место по вероятности победы аналитики Betsafe поставили песню Bedwetters „Monsters“ с коэффициентом 15,0, на четвертое – композицию Сисси „Lighthouse“ (17,0). Пятое и шестое место делят между собой песня Андреаса „Why Do You Love Me“ и композиция Anett x Fred „You Need To Move On“ с одинаковым коэффициентом на победу 25,0.

Вероятность победы Янека с песней „House Of Glass“ – седьмая по списку аналитиков Betsafe и оценивается коэффициентом 35,0, на восьмом месте списка – Меэлик с песней „Tuju“ (коэффициент 40,0), на девятом M Els и „So Good (At What You Do) (50,0), на десятом – Ингер с композицией „Awaiting You“ (60,0), на одиннадцатом Элиза „Bad Philosophy“ (80,0) и на двенадцатом – Миа с песней „Üks samm korraga“ (коэффициент 90,0).