Букмекерская контора предрекает Алике победу в Eesti Laul

Коэффициент песни „Bridges“ составляет 1,2. Таким образом, песня Алики значительно опережает базирующуюся на втором месте по вероятности победы песню Олли „Venom“, которой присвоен коэффициент 6,0. „Алика и Олли ушли далеко вперед от других исполнителей, поэтому можно предположить, что битва за первое место произойдет именно между этими двумя артистами“, - сказал директор по маркетингу Betsafe Eesti Стен-Маркус Рохтла.

На третье место по вероятности победы аналитики Betsafe поставили песню Bedwetters „Monsters“ с коэффициентом 15,0, на четвертое – композицию Сисси „Lighthouse“ (17,0). Пятое и шестое место делят между собой песня Андреаса „Why Do You Love Me“ и композиция Anett x Fred „You Need To Move On“ с одинаковым коэффициентом на победу 25,0.

„Отдельно принимается ставка на то, что Алика станет победительницей Eesti Laul, и при этом Сисси займет второе место – коэффициент данной комбинации составляет 20,0“, - отметил Рохтла.

Вероятность победы Янека с песней „House Of Glass“ – седьмая по списку аналитиков Betsafe и оценивается коэффициентом 35,0, на восьмом месте списка – Меэлик с песней „Tuju“ (коэффициент 40,0), на девятом M Els и „So Good (At What You Do) (50,0), на десятом – Ингер с композицией „Awaiting You“ (60,0), на одиннадцатом Элиза „Bad Philosophy“ (80,0) и на двенадцатом – Миа с песней „Üks samm korraga“ (коэффициент 90,0).

По словам Рохтла, коэффициент показывает, во сколько раз увеличится сумма ставки в случае выигрыша. „Например, если человек сделает ставку на Миа и она победит в „Eesti Laul“, то выплаченная в качестве выигрыша сумма будет в 90 раз больше ставки. В случае победы Алики поставивший на ее песню „Bridges“ человек получит к качестве выигрыша сумму в размере 1,2 своей ставки“, объяснил Рохтла.