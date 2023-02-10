Актер Александр Филиппенко уехал из России(16)
Народный артист России Александр Филиппенко покинул Россию, рассказала телеканалу „Дождь“ его дочь Александра. По ее словам, отъезд отца „связан с его позицией“ по поводу российского вторжения в Украину.
Александр Филиппенко, напомнила она, 19 мая 2022 года опубликовал в фейсбуке фотографию в вышиванке — украинской одежде с вышивкой. „Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там“, — рассказала дочь актера.
После начала войны, по словам Александры Филиппенко, организаторы концертов ее отца начали получать отказы от площадок. В ноябре театр Моссовета не продлил контракт с Филиппенко.
Филиппенко был задействован в четырех спектаклях текущего репертуара театра Моссовета. Он, в частности, играл в спектакле „Шекспиргамлет“. Имя актера до сих пор на афише, но корреспонденту „Дождя“ в кассах театра сказали, что в ближайшем спектакле 11 февраля Филиппенко играть не будет. В пресс-службе театра Моссовета комментарий получить не удалось.
В настоящий момент, по словам дочери Филиппенко, актер живет в Вильнюсе.