10.02.2023, 20:41
Земфире в России присовен статус „иностранный агент“(5)
ФОТО: Youtube
Вечер пятницы в России — традиционное время для „публичной казни“. Министрество юстиции решает, кто ещё будет носить ярлык „иностранный агент“. На этот раз из звёзд досталось Земфире.
„З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников“, -— говорится в сообщении ведомства.
Ряды новых „иноагентов“ пополнил среди прочих экс-спчирайтер Владимира Путина Аббас Галлямов, который также высказывает критику в адрес российских властей.
По состоянию на 10 февраля в перечень иностранных агентов включено не менее 550 участников — физлица и организации.