Шоубиз
10.02.2023, 20:41

Земфире в России присовен статус „иностранный агент“

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Земфира
Земфира
ФОТО: Youtube

Вечер пятницы в России — традиционное время для „публичной казни“. Министрество юстиции решает, кто ещё будет носить ярлык „иностранный агент“. На этот раз из звёзд досталось Земфире.

„З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников“, -— говорится в сообщении ведомства.

Ряды новых „иноагентов“ пополнил среди прочих экс-спчирайтер Владимира Путина Аббас Галлямов, который также высказывает критику в адрес российских властей.

По состоянию на 10 февраля в перечень иностранных агентов включено не менее 550 участников — физлица и организации.

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