11.02.2023, 09:15
Анастасия Волочкова получила открытую травму ноги на выступлении(9)
ФОТО: Youtube
Балерина Анастасия Волочкова ударилась о край металлической конструкции во время выступления. Об этом она сообщила в своем Instagram.
„Умудрилась об клетку удариться. Нога так болит, кровища шла сильно“, — пишет звезда в личном блоге. В результате Волочкова получила открытую травму голени.
Накануне балерина выступила в шоу „Балерина и Кукла в зазеркалье цирка“ с Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с „пьяным“ интервью артистки, ей удалось собрать полный зал.