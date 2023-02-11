Шоубиз
11.02.2023, 09:15

Анастасия Волочкова получила открытую травму ноги на выступлении

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
ФОТО: Youtube

Балерина Анастасия Волочкова ударилась о край металлической конструкции во время выступления. Об этом она сообщила в своем Instagram.

„Умудрилась об клетку удариться. Нога так болит, кровища шла сильно“, — пишет звезда в личном блоге. В результате Волочкова получила открытую травму голени.

Накануне балерина выступила в шоу „Балерина и Кукла в зазеркалье цирка“ с Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с „пьяным“ интервью артистки, ей удалось собрать полный зал.

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