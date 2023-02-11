За поддержку Ахеджаковой российский депутат хочет "удалить“ Барбару Брыльску из „Иронии судьбы“

„Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы“, — высказалась Брыльска. По словам артистки, „такая Родина“ недостойна Ахеджаковой.

Сама Ахеджакова такой вариант пока не рассматривает. Свою позицию она объяснила цитатой из песни группы „ДДТ“ „Родина“. „Это моя „Родина-уродина“. Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут“, — подытожила Ахеджакова.

Тем не менее, актриса полагает, что снятием спектаклей дело может не ограничиться. „Да, меня убрали из „Современника“. Мне жалко денег, они берут штраф у кого 50 тысяч, у кого 100 тысяч рублей, потом — объявят иноагентом. Уже лежит на это тоже донос в прокуратуре“, — рассказала она.

Тем временем депутат Госдумы РФ Ольга Занко обиделась на Барбару Брыльску, ловко трактовав „они“ (которые „не дадут ей жизни“) не как „власти“, а как „российский народ“: „Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников „проклятых Богом людьми“. Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из „Иронии судьбы“, — написала Занко. Депутат также опубликовала сделанный с помощью нейросети ролик, где в одном из фрагментов фильма она заменила Брыльскую на озвучивавшую фильм актрису Валентину Талызину. Вот что получилось.

Осталось ещё переозвучить Пугачёву, заменив её голос на голос, например, Газманова.