КРООНИКА НА EESTI LAUL| На экране этого не заметишь! Скрытые послания в костюме Andreas Poom

Хотя с экранов телевизоров кажется, что Андреас, который будет исполнять песню „Why Do You Love Me“, одет в простой темно-зеленый бархатный костюм, при ближайшем рассмотрении оказывается, что на одежде вышиты различные символы и буквы. Крооника выяснила, что они символизируют и можно ли носить одежду, сшитую для „Eesti Laul“, где-либо еще.