11.02.2023, 17:20
КРООНИКА НА EESTI LAUL| На экране этого не заметишь! Скрытые послания в костюме Andreas Poom
ФОТО: | Delfi Meedia
В то время как большинство мужчин на конкурсе Eesti Laul носят простые черные костюмы или строгую рубашку и брюки, Andreas Poom выйдет сегодня на сцену в специально сшитом на заказ наряде.
Хотя с экранов телевизоров кажется, что Андреас, который будет исполнять песню „Why Do You Love Me“, одет в простой темно-зеленый бархатный костюм, при ближайшем рассмотрении оказывается, что на одежде вышиты различные символы и буквы. Крооника выяснила, что они символизируют и можно ли носить одежду, сшитую для „Eesti Laul“, где-либо еще.
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