6 неочевидных вещей, которые заводят мужчин(3)
Нам кажется, что все должно быть идеально, но превращаться в волшебную нимфу не просто противоестественно, но еще и бессмысленно, — удивляет читательниц mail.ru. Вот, например, шесть неочевидных вещей, которые заводят мужчин.
Небритость в интимной зоне
В первую очередь, это она. Давно пора перестать стесняться волос на любых зонах, если они вам ничем не мешают. Это абсолютно естественно и ни в коем случае не должно вас смущать.
Часто мы не спрашиваем мнение партнера и просто делаем так, как негласно вроде бы принято. Например, согласно исследованию бельгийских ученых из университета Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), две трети девушек бреют интимную зону только потому, что им кажется, что партнеру это понравится (да-да, и такая статистика есть). В случае с мужчинами все, кстати, гораздо проще: большинство опрошенных бреются в том случае, если их об этом попросил партнер (здесь, видимо, стоит в очередной раз напомнить о важности разговоров друг с другом даже на темы, которые могут показаться чересчур откровенными).
В случае с интимной зоной волосы часто еще и заводят противоположный пол. Брить начисто, оставлять игривые зоны или совсем забыть про эпиляцию „там“ – решать только вам, но отказываться от интима с партнером только из-за того, что волосы немного отросли, точно не стоит – это расстроит его куда больше.
Чужое внимание
Если в паре царит доверия, то чужое внимание к вашей персоне партнеру будет льстить. И даже заводить, добавляя вашим отношениям эксклюзивности. Мы ни в коем случае не призываем флиртовать со всеми вокруг, но игриво сообщить, как с вами пытались познакомиться или засыпали комплиментами, вполне можно.
Еда
Мы сейчас совсем не о пресловутом и очень спорном „путь к сердцу мужчины лежит через желудок“. А о самом процессе поедания – пока некоторые девушки стараются „есть как леди“, боясь издать лишний звук и не заказывая ничего, кроме салата, мужчины наслаждаются, наблюдая, как девушки поедают хот-доги, длинные спагетти в соусе и пирожные с невероятным количеством крема.
Многочисленные съемки девушек в белье с едой этому в доказательство.
Нужно ли бежать и заказывать себе еду, которую вы не хотите, только чтобы кого-то впечатлить? Нет. Но и стесняться и отказываться от любимых блюд, чтобы вдруг не показаться „не принцессой“, точно не стоит. Будьте собой – зачем вам партнер, который любит вас только тогда, когда вы притворяетесь?
Кстати, некоторые психологи уверены, что то, как мы относимся к еде и самому процессу приема пищи, характеризует нас и в сексе. Согласно этой логике, получается, что чем аппетитнее и увлеченнее вы поедаете свой ужин, тем больше погрузитесь и в интимный процесс. Что ж, такое и правда не может не завести.
Следы от купальника на загорелом теле
Чего только девушки ни делают для того, чтобы загар получился безупречным – мажутся кремами, рассчитывают время загара, меняют купальники и передвигают лямки, пользуются автозагарами или даже ходят в солярий. Следы от лямок и правда могут подпортить впечатление от красивого платья или топа без лямок.
А вот нашего партнера бледные следы от купальника только заводят.
Почему так? Ответ очень прост – с ними обнаженное тело выглядит… еще более обнаженным!
Голые ступни
Самый распространенный фетиш – это фут-фетиш. Но голые ступни часто возбуждают даже тех, кто себя к фетишистам не относит.
Спортивная одежда
Тут едва ли есть, что объяснять – кто-то еще думает, что велосипедки, легинсы, спортивные топы и облегающие лонгсливы смотрятся несексуально?
Некоторые признаются, что особенно заводятся, смотря, как их партнерша занимается или возвращается со спорта – румяная, растрепанная и… вспотевшая.
Так что если хотите устроить ненавязчивый секси-сюрприз партнеру, попробуйте примерить облегающую форму (особенно светлую – через нее лучше просвечивает белье, если оно, конечно, есть) и сделать при нем, например, растяжку.