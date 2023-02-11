6 неочевидных вещей, которые заводят мужчин

Небритость в интимной зоне

В первую очередь, это она. Давно пора перестать стесняться волос на любых зонах, если они вам ничем не мешают. Это абсолютно естественно и ни в коем случае не должно вас смущать.

Часто мы не спрашиваем мнение партнера и просто делаем так, как негласно вроде бы принято. Например, согласно исследованию бельгийских ученых из университета Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), две трети девушек бреют интимную зону только потому, что им кажется, что партнеру это понравится (да-да, и такая статистика есть). В случае с мужчинами все, кстати, гораздо проще: большинство опрошенных бреются в том случае, если их об этом попросил партнер (здесь, видимо, стоит в очередной раз напомнить о важности разговоров друг с другом даже на темы, которые могут показаться чересчур откровенными).

В случае с интимной зоной волосы часто еще и заводят противоположный пол. Брить начисто, оставлять игривые зоны или совсем забыть про эпиляцию „там“ – решать только вам, но отказываться от интима с партнером только из-за того, что волосы немного отросли, точно не стоит – это расстроит его куда больше.

Чужое внимание

Если в паре царит доверия, то чужое внимание к вашей персоне партнеру будет льстить. И даже заводить, добавляя вашим отношениям эксклюзивности. Мы ни в коем случае не призываем флиртовать со всеми вокруг, но игриво сообщить, как с вами пытались познакомиться или засыпали комплиментами, вполне можно.

Еда

Мы сейчас совсем не о пресловутом и очень спорном „путь к сердцу мужчины лежит через желудок“. А о самом процессе поедания – пока некоторые девушки стараются „есть как леди“, боясь издать лишний звук и не заказывая ничего, кроме салата, мужчины наслаждаются, наблюдая, как девушки поедают хот-доги, длинные спагетти в соусе и пирожные с невероятным количеством крема.

Многочисленные съемки девушек в белье с едой этому в доказательство.