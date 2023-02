Невозможно дождаться! Сегодня вечером будет объявлен победитель конкурса Eesti Laul 2023

Заключительный концерт этого года как никогда музыкален. Помимо 12 финалистов, на сцену выйдут Zetod, Rein Rannap, Karl-Erik Taukar и его группа, Ines and Pur Mudd, 2 Quick Start и победитель прошлого года Stefan.



Судьба финалистов Eesti Laul находится в руках как международного жюри, так и эстонской аудитории. Голосование будет проходить в два тура, в первом из которых будут учитываться результаты как жюри, так и телефонного голосования. Трое лучших в общем зачете выйдут в суперфинал, победитель которого будет определен телефонным голосованием. Финалистов будет оценивать жюри из 11 судей, среди которых всемирно известные артисты, продюсеры и авторы песен, а также эксперты Евровидения.



Номера голосования финалистов Eesti Laul 2023

1. Meelik „Tuju“: 9007001 (1 - при голосовании по SMS)

2. INGER „Awaiting You“: 9007002 (2 - при голосовании по SMS)

3. Janek „House of Glass“: 9007003 (3 - при голосовании по SMS)

4. ELYSA „Bad Philosophy“: 9007004 (4 - при голосовании по SMS)

5. M Els „So Good (At What You Do)“: 9007005 (5 - при голосовании по SMS)

6. Bedwetters „Monsters“: 9007006 (6 - при голосовании по SMS)

7. Andreas „Why Do You Love Me“: 9007007 (7 - при голосовании по SMS)

8. ALIKA „Bridges“: 9007008 (8 - при голосовании по SMS)

9. Anett x Fredi „You Need to Move On“: 9007009 (9 - при голосовании по SMS)

10. OLLIE „Venom“: 9007010 (10 - при голосовании по SMS)

11. MIA „Üks samm korraga“: 9007011 (11 - при голосовании по SMS)

12. SISSI „Lighthouse“: 9007012 (12 - при голосовании по SMS)

Голосовать по SMS по номеру -15415 - чтобы проголосовать, нужно ввести порядковый номер песни в сообщении.

Стоимость звонка и SMS составляет 1,70. Голосование открывается в начале эфира.



Заключительный концерт Eesti Laul проведут Grete Kuld и Tõnis Niinemets. В Tondiraba jäähall пройдет два концерта со зрителями, а также вечерний финал и дневная генеральная репетиция.



Финал Eesti Laul будет транслироваться в прямом эфире на ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Jupiter и портале ERR.ee. Прямая трансляция финального концерта начнется в 19:30. Во время „Актуальной камеры“ в 21:00 вы сможете следить за специальной программой Jupiter о происходящем на Eesti Laul, которую ведут Margus Kamlat, Bert Järvet и Heleri All. ETV2 будет транслировать полную программу (включая специальную программу) с переводом на эстонский язык жестов, также можно добавить автоматические субтитры по выбору.