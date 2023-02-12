ВИДЕО | Дуэт Pet Shop Boys выпустил песню про Путина

В композиции, которая написана от лица Путина, идет речь о российском вторжении в Украину. В ней также упоминается недавняя поездка Путина в Волгоград, а сам российский президент сравнивается с Иосифом Сталиным.

В частности, в песне есть такие строки: „Как и он, я выиграю [войну] // Меня не затмят // Я хочу, чтобы люди умирали // С моим именем на устах“.

В клипе использованы кадры с инаугурации Путина после президентских выборов 2018 года и с открытия памятника Сталину в Волгограде в 2023 году, накануне 80-летия победы СССР в Сталинградской битве.

Участники Pet Shop Boys осудили российское вторжение в Украину и поддержали российскую певицу Аллу Пугачеву, когда она раскритиковала власти РФ из-за того, что ее муж Максим Галкин, выступающий против войны, был объявлен „иноагентом“.

В декабре 2021 года музыканты из Pet Shop Boys выступили в поддержку правозащитной организации „Международный Мемориал“, ликвидированной по решению Верховного суда России.