12.02.2023, 12:20
Тимати заявил о желании уйти на „раннюю пенсию“(1)
ФОТО: Youtube
Рэпер Тимати в своем Instagram поделился планами на будущее. Оказывается, он устал и собрался на „заслуженный отдых“. Как-никак 40 лет летом стукнет...
„Есть план по выходу на раннюю пенсию. Его успех гарантирует весь зимний период заниматься серфингом и тренировки в море. Хорошая цель. Мастер план на ближайшие пять лет“, — написал музыкант в лично блоге. Тимати заявил, что не собирается покидать Россию.
В этом году рэперу исполнится 40 лет. Сейчас он состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Также у Тимати двое детей от бывших возлюбленных — старшая дочь Алиса родилась в отношениях с Аленой Шишковой, младший сын Ратмир появился на свет от Анастасии Решетовой.