Тимати заявил о желании уйти на „раннюю пенсию“

„Есть план по выходу на раннюю пенсию. Его успех гарантирует весь зимний период заниматься серфингом и тренировки в море. Хорошая цель. Мастер план на ближайшие пять лет“, — написал музыкант в лично блоге. Тимати заявил, что не собирается покидать Россию.

В этом году рэперу исполнится 40 лет. Сейчас он состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Также у Тимати двое детей от бывших возлюбленных — старшая дочь Алиса родилась в отношениях с Аленой Шишковой, младший сын Ратмир появился на свет от Анастасии Решетовой.