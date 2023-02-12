Шоубиз
12.02.2023, 12:20

Тимати заявил о желании уйти на „раннюю пенсию“

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Тимати
Тимати
ФОТО: Youtube

Рэпер Тимати в своем Instagram поделился планами на будущее. Оказывается, он устал и собрался на „заслуженный отдых“. Как-никак 40 лет летом стукнет...

„Есть план по выходу на раннюю пенсию. Его успех гарантирует весь зимний период заниматься серфингом и тренировки в море. Хорошая цель. Мастер план на ближайшие пять лет“, — написал музыкант в лично блоге. Тимати заявил, что не собирается покидать Россию.

В этом году рэперу исполнится 40 лет. Сейчас он состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. Также у Тимати двое детей от бывших возлюбленных — старшая дочь Алиса родилась в отношениях с Аленой Шишковой, младший сын Ратмир появился на свет от Анастасии Решетовой.

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