ВИДЕО | В понедельник состоится премьера новой комедии „Дачники“
Торжественная премьера новой эстонской комедии „Дачники“, снятой по мотивам одноименного рассказа Юхана Смуула, впервые представит в главной роли полнометражного художественного фильма Кайре Вилгатс – в летней комедии, действие которой развивается на острове Муху, она снялась в компании Меэлиса Ряммельда, Маарьи Якобсон, Аго Андерсона, Кристель Эллинг, Пяэру Оя, Лаури Небеля, Адеэле Таска и Роберта Клейна.
„Дачники“ – это летняя комедия, полная подлинной страсти и заразительного юмора. Легендарный сюжет, разворачивающийся на лоне потрясающей природы острова Муху, смело перенесен в наши дни, потому что время не властно над тем, насколько метко Смуул описывает полярные типы людей.
„Дачники“ – новейший проект команды, которая работала над кинокартинами „Зима“, „Болото“ и „Сезон охоты“. Режиссер фильма – Эрго Кульд, сценарий Мартина Алгуса, продюсеры Кристиан Таска, Танель Таттер и Вейко Эскен. Фильм снимается компаниями Taska Film, Kassikuld и Apollo Film Productions, а организатором проката является Hea Film.
София Вески (Кайре Вилгатс) – корпулентная авторитетная 43-летняя горожанка, которую очень беспокоит, какое впечатление она производит. София ведет себя так, будто принадлежит к самым сливкам общества. Манерная и капризная женщина привыкла командовать супругом и сыном, и ее не устраивает, что ее младшая сестра Эрна недостаточно заискивает перед ней. София любит вкусную еду, дорогую парфюмерию и эксклюзивную одежду.
Она руководит косметическим отделом в одном торговом центре и отлично влилась бы во французское общество. Под ее колючей личиной скрывается ранимая женщина, которой нужны любовь и забота, что становится понятно, когда София из-за своего бескомпромиссного культа успеха направляет семейную лодку на скалы.
В „Дачниках“ Кайре Вилгатс впервые играет главную роль в полнометражном художественном фильме. К числу ее прежних работ в кино относятся роли в фильмах „Письма ангелу“, „Таарка“, „Сезон охоты“.
Йохан Вески (Меэлис Ряммельд) – 45-летний худощавый правильный сотрудник Министерства финансов. Его главная цель в жизни – угодить супруге. Он кажется покорным и добропорядочным мужчиной, но под этой оболочкой кипят эмоции – чувства к жене, которую он страстно любит.
Устав, что им помыкают, Йохан набирается смелости и проявляет твердость характера, показывая, что под неуверенной личиной скрываются удивительно мужественные черты.
Другие роли Меэлиса Ряммельда: „Райн“, „Зима“, „Загадка Яана Ниеманда“, „Ноябрь“.
Эрни Кадак (Арго Андерсон) – 47-летний рыбак с острова Муху, остроумный и умудренный жизненным опытом простой человек. Любит пошутить и выкинуть какой-нибудь фортель. В целом доволен жизнью, но в сложные времена на боится выйти из зоны комфорта.
Встреча с дачниками приводит к пониманию, что на самом деле важно в жизни, и заставляет по-новому оценить ее. Очень любит жену Лайне и дочь Тийви, но иногда не видит меры в своих выходках.
Прежние роли: „Похороны по-эстонски“, „Встреча выпускников 1–3“, „Свингеры“.
Лайне Кадакас, жена Эрни (Маарья Якобсон) – приятная 43-летняя деревенская жительница, зажигательная и работящая.
Ей совсем не нравится „план дачников“, но она доверяет своему мужу и не мешает ему, а домом управляет хитро и изящно в тени бурной деятельности, которую разводит муж.
Прежние роли: „Товарищ ребенок“, „Встреча выпускников 1–3“, „Вишневый табак“.
Эрна Кастан, сестра Софии (Кристель Эллинг) – красивая 40-летняя горожанка. Эрна не имеет особого образования, работает парикмахером и все еще ждет свою вторую половинку, да чтоб мужчина еще был достаточно обеспеченным и мог предложить ей комфортную жизнь.
Она повидала жизнь и не привыкла держать язык за зубами, но все четче понимает, что слишком долго ходит по кругу. Возможно, случай в деревне и упавшие маски заставят ее искать выход из ситуации.
Прежние эстонские роли Кристель Эллинг, актрисы, каскадера и продюсера, живущей в Лос-Анджелесе: „Сумасшедший“, „Стильная вечеринка“, „Бригада 3“, „Десять из десяти“, „Да закрытыми дверями“.
Иво Лаул, жених Эрны (Пяэру Оя) – 35-летний бизнесмен. Обходительный мужчина с холеной внешностью, чьи фирмы вечно висят на волоске, но, наконец, настает момент истины – забрезжило банкротство. Он привык использовать людей в своих целях.
Вежливый и, на первый взгляд, дружелюбный человек, немного даже подхалимистый. В душе скорее циник, чем романтик, каким пытается порой казаться, но по мере развития сюжета можно заметить, как под влиянием сложностей и в его душу закрадывается капелька искренности.
Этого героя не было в фильме Сулева Ныммика „Вот и мы!“ – прототип Иво Лаула сценарист Мартин Алгус позаимствовал непосредственно в рассказе Смуула „Дачники“.
Прежние роли Пяэру Оя: „Прощай, СССР“, „Рождество в джунглях“, „Последние“, „O2“, „Викинги: Вальхалла“.
Тийви, дочь Эрни (Аделе Таска) – милая 17-летняя деревенская девушка, которая устала от живописной природы и мечтает попасть куда-то, где не так скучно. Она жаждет приключений, а не покоя и тишины.
Ей начинает нравиться городской парень Йохан-младший, который поначалу казался занудой, и между молодыми людьми разгорается искра чего-то прекрасного и искреннего.
Прежние роли Аделе Таска: „Огненная лилия“, „Загадка Яана Ниеманда“, „Paha lugu: Nõiutud“.
Йохан Вески-младший (Роберт Клейн) – 17-летний сын супругов Вески, замкнутый подросток, который вечно сидит в интернете, а за родительскими ссорами и перипетиями по-взрослому наблюдает со стороны.
Поездка за город хорошо влияет на парня, он встречает девушку и понемногу начинает открываться. Снялся в телесериале „Клуб подушек“.
Деревенский житель (Лаури Небель) – фильм „Дачники“, снятый ко 100-летию писателя Юхана Смуула отдает дань уважения снятой по мотивам того же произведения культовой комедии Сулева Ныммика „Вот и мы!“, которая вышла на экраны в 1978 году. Лаури Небель снялся в обоих фильмах, но, если в „Вот и мы!“ он исполнил роль юного влюбленного Тимму, то в „Дачниках“ играет деревенского жителя.
Прежние роли Лаури Небеля: „Вот и мы!“, „Зеленые кошки“, „Тайное общество Супилинна“.
Торжественная премьера фильма состоится 13 февраля, а предварительные показы начнутся в избранных кинотеатрах уже с 14 февраля. В Тарту премьера пройдет 16 февраля, в Пярну – 17 февраля и в Курессааре – 18 февраля. В кинотеатрах по всей Эстонии фильм можно будет увидеть с 17 февраля.
В финансировании съемок фильма „Дачники“ участвуют Postimees, Kanal 2, Apollo TV, Saarte Filmifond, Liviko, Alexela, Autoforte, DHL, Hartwall, Rannarootsi, Valio, Karja Pagar, Baron Rosen, Motohobi, Oitme Puhkemaja и Sassimaja.