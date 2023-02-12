ВИДЕО | В понедельник состоится премьера новой комедии „Дачники“

Устав, что им помыкают, Йохан набирается смелости и проявляет твердость характера, показывая, что под неуверенной личиной скрываются удивительно мужественные черты.

Йохан Вески (Меэлис Ряммельд) – 45-летний худощавый правильный сотрудник Министерства финансов. Его главная цель в жизни – угодить супруге. Он кажется покорным и добропорядочным мужчиной, но под этой оболочкой кипят эмоции – чувства к жене, которую он страстно любит.

В „Дачниках“ Кайре Вилгатс впервые играет главную роль в полнометражном художественном фильме. К числу ее прежних работ в кино относятся роли в фильмах „Письма ангелу“, „Таарка“, „Сезон охоты“.

Она руководит косметическим отделом в одном торговом центре и отлично влилась бы во французское общество. Под ее колючей личиной скрывается ранимая женщина, которой нужны любовь и забота, что становится понятно, когда София из-за своего бескомпромиссного культа успеха направляет семейную лодку на скалы.

София Вески (Кайре Вилгатс) – корпулентная авторитетная 43-летняя горожанка, которую очень беспокоит, какое впечатление она производит. София ведет себя так, будто принадлежит к самым сливкам общества. Манерная и капризная женщина привыкла командовать супругом и сыном, и ее не устраивает, что ее младшая сестра Эрна недостаточно заискивает перед ней. София любит вкусную еду, дорогую парфюмерию и эксклюзивную одежду.

„Дачники“ – новейший проект команды, которая работала над кинокартинами „Зима“, „Болото“ и „Сезон охоты“. Режиссер фильма – Эрго Кульд , сценарий Мартина Алгуса , продюсеры Кристиан Таска , Танель Таттер и Вейко Эскен . Фильм снимается компаниями Taska Film, Kassikuld и Apollo Film Productions, а организатором проката является Hea Film.

„Дачники“ – это летняя комедия, полная подлинной страсти и заразительного юмора. Легендарный сюжет, разворачивающийся на лоне потрясающей природы острова Муху, смело перенесен в наши дни, потому что время не властно над тем, насколько метко Смуул описывает полярные типы людей.

Эрни Кадак (Арго Андерсон) – 47-летний рыбак с острова Муху, остроумный и умудренный жизненным опытом простой человек. Любит пошутить и выкинуть какой-нибудь фортель. В целом доволен жизнью, но в сложные времена на боится выйти из зоны комфорта.

Встреча с дачниками приводит к пониманию, что на самом деле важно в жизни, и заставляет по-новому оценить ее. Очень любит жену Лайне и дочь Тийви, но иногда не видит меры в своих выходках.

Прежние роли: „Похороны по-эстонски“, „Встреча выпускников 1–3“, „Свингеры“.

Лайне Кадакас, жена Эрни (Маарья Якобсон) – приятная 43-летняя деревенская жительница, зажигательная и работящая.

Ей совсем не нравится „план дачников“, но она доверяет своему мужу и не мешает ему, а домом управляет хитро и изящно в тени бурной деятельности, которую разводит муж.

Прежние роли: „Товарищ ребенок“, „Встреча выпускников 1–3“, „Вишневый табак“.

Эрна Кастан, сестра Софии (Кристель Эллинг) – красивая 40-летняя горожанка. Эрна не имеет особого образования, работает парикмахером и все еще ждет свою вторую половинку, да чтоб мужчина еще был достаточно обеспеченным и мог предложить ей комфортную жизнь.

Она повидала жизнь и не привыкла держать язык за зубами, но все четче понимает, что слишком долго ходит по кругу. Возможно, случай в деревне и упавшие маски заставят ее искать выход из ситуации.

Прежние эстонские роли Кристель Эллинг, актрисы, каскадера и продюсера, живущей в Лос-Анджелесе: „Сумасшедший“, „Стильная вечеринка“, „Бригада 3“, „Десять из десяти“, „Да закрытыми дверями“.

Иво Лаул, жених Эрны (Пяэру Оя) – 35-летний бизнесмен. Обходительный мужчина с холеной внешностью, чьи фирмы вечно висят на волоске, но, наконец, настает момент истины – забрезжило банкротство. Он привык использовать людей в своих целях.