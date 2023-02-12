Принца Гарри и Меган Маркл все же пригласили на коронацию Карла III

Отмечается, что сейчас правительство разрабатывает подробный план, чтобы присутствие герцога и герцогини Сассекских не омрачило коронацию после обвинений принца Гарри в адрес королевской семьи в его автобиографии.

„Они внесены в список, и планирование идет полным ходом, чтобы убедиться, что мероприятие пройдет как можно более гладко — без каких-либо драм“, — сказал собеседник издания.

В частности, чиновники хотят, чтобы принцы Гарри и Уильям не появлялись вместе на публике. Ожидается, что гостей рассадят в Вестминстерском аббатстве таким образом, чтобы братья не были запечатлены вместе на фотографиях.