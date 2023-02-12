Шоубиз
12.02.2023, 22:12

Кая Каллас поздравила Алику Милову с победой в Eesti Laul

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Eesti Laul 2023
Eesti Laul 2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила победительницу Eesti Laul Алику Милову с победой и порекомендовала своим „зарубежным подписчикам“ послушать песню молодой певицы.

Об этом Каллас написала в сториз Instagram.

Напомним, вчера Alika - под таким именем Алика Милова выступит на „Евровидении-2023“ - одержала победу в песенном конкурсе Eesti Laul.

Алика Милова уроженка Нарвы. Она начала заниматься музыкой и участвовать в различных конкурсах еще в раннем детстве. Первой серьезной ее победой стал конкурс „Эстония ищет суперзвезду“.

Поздравление Алике

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