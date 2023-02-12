Кая Каллас поздравила Алику Милову с победой в Eesti Laul

Об этом Каллас написала в сториз Instagram.

Напомним, вчера Alika - под таким именем Алика Милова выступит на „Евровидении-2023“ - одержала победу в песенном конкурсе Eesti Laul.

Алика Милова уроженка Нарвы. Она начала заниматься музыкой и участвовать в различных конкурсах еще в раннем детстве. Первой серьезной ее победой стал конкурс „Эстония ищет суперзвезду“.