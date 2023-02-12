12.02.2023, 22:12
Кая Каллас поздравила Алику Милову с победой в Eesti Laul(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила победительницу Eesti Laul Алику Милову с победой и порекомендовала своим „зарубежным подписчикам“ послушать песню молодой певицы.
Об этом Каллас написала в сториз Instagram.
Напомним, вчера Alika - под таким именем Алика Милова выступит на „Евровидении-2023“ - одержала победу в песенном конкурсе Eesti Laul.
Алика Милова уроженка Нарвы. Она начала заниматься музыкой и участвовать в различных конкурсах еще в раннем детстве. Первой серьезной ее победой стал конкурс „Эстония ищет суперзвезду“.