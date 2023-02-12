Кино
12.02.2023, 22:43

Умер кинорежиссер Вадим Абдрашитов

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Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
ФОТО: Youtube

Кинорежиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Абдрашитов родился 19 января 1945 года. В 1967 году окончил кафедру кибернетики химико-технологических процессов Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева, работал на Московском заводе электровакуумных приборов.

В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. С 1986-1990 годы был секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

Среди его работ картины „Остановите Потапова!“, „Охота на лис“, „Армавир“, „Парад планет“, „Остановился поезд“, „Пьеса для пассажира“, „Плюмбум, или Опасная игра“, „Слуга“ и другие.

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