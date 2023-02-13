Николай Носков сорвал свой концерт

„Спустя полтора часа с начала концерта на сцену вышел сам Николай Носков, исполнил две с половиной песни и ушел со сцены“, — сообщил источник.

Организаторы объяснили эту ситуацию плохим самочувствием музыканта. В свою очередь зрители заявили, что услышали из уст Носкова ненормативную лексику и предположили, что он нетрезв.

„Концерты с его участием уже проходили после болезни, но нигде не было такого пренебрежения чувствами поклонников. Все нахождение артиста на сцене выглядело как издевательство прежде всего над самим Носковым“, — цитирует „Звезда“ гостей концерта.

Отмечается, что многие зрители обратились в кассы с требованием вернуть полную стоимость билетов, которая составляла (по курсу) 20-70 евро.