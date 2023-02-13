„Пособники сатанизма“: в России ополчились против наставников шоу „Голос. Дети“

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец намерена жаловаться в прокуратуру на наставников шоу „Голос. Дети“ Басту, МакSим и Егора Крида, но при этом не будет добиваться возбуждения уголовного дела. Так в разговоре с „Газетой.Ru“ омбудсмен прокомментировала свой пост, в котором назвала артистов „пособниками сатанизма“ и обещала обратиться в „компетентные органы“.

„Никто не жаждет крови, я не намерена добиваться уголовных дел. Мы просто хотим, чтобы наставниками на государственном канале были люди, которые не вызывают такого отвращения и беспокойства у родителей. Тут не только внешний вид. Тут и манера держаться, и содержание песен того же самого Крида, Басты. Родители еще припомнили, что Баста не поддерживает СВО. Все вместе это формирует имидж наставника. Действительно надо обращаться в компетентные органы. Потому что Первый канал — это федеральный канал, там есть доля государственного участия. Получается, что государство само выступает заказчиком формирования такого вкуса. Это противоречит целям нашей страны. Готовим обращение в прокуратуру“, — сказал Волынец.

Она добавила, что таким образом отреагировала на обращения родителей, возмущенных внешним видом наставников шоу.

„Наставники должны не только учить детей, как правильно петь, но и вообще поддерживать по жизни. Очень много детей со всей страны участвуют в этом конкурсе, для многих это дорога в жизнь. Но, так как проект является калькой западного проекта, есть основания полагать, что особенности наставников также продиктованы. Навязываются ценности, которые чужды нашим людям. Родители хотели бы, чтобы наставниками были по настоящему достойные люди“, — заключила она.

„МакSим талантливый автор, но в вокальном плане она очень слабая. Как она может научить молодежь петь, если она сама не умеет? Или тот же Крид — я не слышала у него каких-то вокальных данных. Нужно, чтобы судили люди, которые могут чему-то научить конкурсантов. Я сильно сомневаюсь, что МакSим, Крид или Баста могут научить детей петь. Важно, чтобы наставники были популярными исполнителями. Но это уже вопрос к Первому каналу и другим каналам — почему такие исполнители, как Виктория Черенцова, до сих пор неизвестны“, — негодует Волынец.