Очень напоминает одну американскую певицу: Эстонский критик об Алике Миловой

Поп-музыка это нескончаемая череда цитат и ностальгии по самой себе. Подобно тому, как 1970-е годы отозвались в 1990-х, звучание 1980-х пришло десятилетие спустя. Это чувствовалось и в Eesti Laul, который ярко отразил все эти тенденции. Поэтому один из способов анализа музыкальных выступлений – посмотреть, чему отдала дань та или иная песня.