Михаил Ефремов отозвал просьбу заменить ему срок в колонии на принудительные работы

„В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами“, — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Суд первой инстанции приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Кассационный суд отказался еще больше смягчить приговор актеру. Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области с декабря 2020 года.