Сегодня состоится премьера новой отечественной комедии „Дачники“
13 февраля состоится премьера новой отечественной комедии „Дачники“ режиссера Эрго Кульда по сценарию Мартина Алгуса, основанному на одноименном рассказе Юхана Смуула. В фильме снялись Кайре Вилгатс, Меэлис Ряммельд, Маарья Якобсон, Аго Андерсон, Кристель Эллинг, Пяэру Оя, Лаури Небель, Адиле Таска и Роберт Кляйн.
По словам сценариста фильма Мартина Алгуса, персонажи послужившего исходным материалом рассказа прекрасно подходят для современного кино: „Было интересно искать современные эквиваленты колоритным персонажам Смуула. Фон со временем изменился, но типажи остались прежними“. Алгус добавил, что съемки фильма приурочены к 100-летию со дня рождения Юхана Смуула.
Исполнившая главную роль Кайре Вилгатс вспоминает о своей первой главной роли в полнометражном фильме: „Съемки „Дачников“ проходили в теплое летнее время на острове Муху, на Сааремаа и на одном из хуторов в Западной Эстонии. Фильм рассказывает о классическом летнем отдыхе, полном празднований, пикников, пляжной романтики и неожиданно забавных ситуаций, возникающих из-за разницы мировоззрений городских и деревенских жителей. Фильм непременно подарит радость узнавания и хорошее настроение“.
Показы в избранных кинотеатрах пройдут с 14 февраля. В Тарту премьера состоится 16 февраля, в Пярну – 17 февраля и в Курессааре – 18 февраля. Фильм появится в кинотеатрах по всей Эстонии с 17 февраля.
Сюжет:
„Дачники“ – это летняя комедия, полная подлинной страсти и заразительного юмора. Легендарный сюжет, разворачивающийся на лоне потрясающей природы острова Муху, смело перенесен в наши дни, потому что время не властно над тем, насколько метко Смуул описывает полярные типы людей.
Поскольку улов оставляет желать лучшего, рыбак Эрни решает сдать комнаты дачникам на время празднования Иванова дня. Это отличный план, но похоже, что госпожа София, ее супруг Йохан, их сын Джуниор, красавица Эрна (сестра Софии) и ее кавалер Иво, бизнесмен, прибывшие на живописный хутор на Муху, доставят хозяевам немало хлопот. Эрни и его жене Лайне с первого взгляда становится ясно, что просто с этой компанией не будет. Столичные дачники преисполнены чувства собственной важности и требуют особого обращения, но под этим глянцевым фасадом таятся щекотливые секреты, которые один за другим раскрываются по ходу скандала. Хуторяне, невольно втянутые в ссоры городских „господ“, с изумлением обнаруживают, что и в их собственной жизни есть, на что пожаловаться. Чем ближе к Ивановой ночи, тем больше интриг и смешнее недоразумения, а вместе с грандиозным костром на празднике вспыхивают уже с трудом сдерживаемые страсти.
Роли в фильме исполнили: Кайре Вилгатс, Меэлис Ряммельд, Пяэру Оя, Аго Андерсон, Маарья Якобсон, Кристель Эллинг, Лаури Небель, Аделе Таска, Роберт Клейн и другие.
Режиссер фильма – Эрго Кульд, сценарий Мартина Алгуса, продюсеры Кристиан Таска, Танель Таттер и Вейко Эскен. Фильм снимается компаниями Taska Film, Kassikuld и Apollo Film Productions, а организатором проката является Hea Film.