Сегодня состоится премьера новой отечественной комедии „Дачники“

Исполнившая главную роль Кайре Вилгатс вспоминает о своей первой главной роли в полнометражном фильме: „Съемки „Дачников“ проходили в теплое летнее время на острове Муху, на Сааремаа и на одном из хуторов в Западной Эстонии. Фильм рассказывает о классическом летнем отдыхе, полном празднований, пикников, пляжной романтики и неожиданно забавных ситуаций, возникающих из-за разницы мировоззрений городских и деревенских жителей. Фильм непременно подарит радость узнавания и хорошее настроение“.

Поскольку улов оставляет желать лучшего, рыбак Эрни решает сдать комнаты дачникам на время празднования Иванова дня. Это отличный план, но похоже, что госпожа София, ее супруг Йохан, их сын Джуниор, красавица Эрна (сестра Софии) и ее кавалер Иво, бизнесмен, прибывшие на живописный хутор на Муху, доставят хозяевам немало хлопот. Эрни и его жене Лайне с первого взгляда становится ясно, что просто с этой компанией не будет. Столичные дачники преисполнены чувства собственной важности и требуют особого обращения, но под этим глянцевым фасадом таятся щекотливые секреты, которые один за другим раскрываются по ходу скандала. Хуторяне, невольно втянутые в ссоры городских „господ“, с изумлением обнаруживают, что и в их собственной жизни есть, на что пожаловаться. Чем ближе к Ивановой ночи, тем больше интриг и смешнее недоразумения, а вместе с грандиозным костром на празднике вспыхивают уже с трудом сдерживаемые страсти.