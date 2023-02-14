Юлия Ауг ставит „Императорского безумца“ в Русском театре

По словам создателей спектакля, обращение театра к историческому материала – это не попытка реконструировать прошлое, а желание понять современность. В роли императора выступит Александр Ивашкевич, в роли друга и протагониста российского царя – Тимотеуса – Даниил Зандберг, известный публике и как постановщик нашумевшего спектакля в Noorsooteater „Шинель“.

Рассказ о ярких страницах истории, когда личная дружба или, напротив, неприязнь могли стать причиной серьёзных политических решений, ведется путем жизнеописания реально существовавшего человека. Полковник русской армии Тимотеус Эбергард фон Бок, участник всех крупных военных походов начала XIX века, выйдя в отставку, осмелился направить Александру I „записку“, в которой резко критиковал самодержавие. Император откликнулся незамедлительно: за смелость и прямоту отставной полковник был заточён в Шлиссельбургской крепости и провёл в заключении девять лет. Мог император проявить милость к старинному другу, или обладание безграничной властью не входит в рецептуру дружбы? Наконец, в какие отношения вступает с Законом тот, кто его издаёт? В одном из интервью Яан Кросс сказал: „Было бы непозволительно навязывать читателю всякого рода ассоциации, но, в сущности, я пытался провести исторические параллели, поставив целью рассказать читателю о конфликтах прошлого, чтобы помочь ему осмыслить настоящее“.

В Эстонии Юлию Ауг знают по спектаклю „Моя эстонская бабушка“, поставленному в R.A.A.A.M. и Vaba Lava, „Русские, они такие...“ – в Новом театре. С 2022 года Ауг стала руководителем проектов Vaba Lava Narva, где осуществила ряд интересных художественных акций. Её постановки всегда вызывают ажиотаж у публики, о них продолжают говорить и спорить критики. В декабре она была удостоена титула „Деятель культуры года“ по мнению издания Postimees.