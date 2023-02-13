Управа района Ласнамяэ начинает серию бесплатных киносеансов для детей

„До сих пор мы предлагали бесплатные киносеансы только для жителей почетного возраста, и этот проект мы планируем продолжить и в этом году. Учитывая, что возможность показывать фильмы в центре культуры „Линдакиви“ возобновилась только в прошлом году, управа решила разнообразить время школьных каникул и представит к показу фильмы для детей“, ─ сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что цель пилотного проекта ─ предложить новые возможности проведения досуга во время зимних каникул. Старейшина добавила, что если начинание жителям понравится, то управа района постарается найти возможности, чтобы дети могли наслаждаться фильмами и в будущем.

Кинотеатр „Линдакиви“ был построен в 1988 году. Поскольку кинотеатр не пользовался популярностью, было решено создать вместо него центр культуры. В результате проведенных недавно работ в центре вновь установлен большой экран.

В феврале и марте в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я. Коорти, 22) покажут два фильма – „Пламенное сердце“ и „Башня-наоборот“. Анимационный фильм „Пламенное сердце“ можно посмотреть в 12 часов 27 февраля на эстонском языке, и 1 марта на русском языке. Сеанс продлится один час и 32 минуты. 3 марта в 12 часов состоится показ фильма „Башня-наоборот“. Фильм покажут на эстонском языке с русскими субтитрами.

Для просмотра фильма необходима предварительная регистрация (на каждый фильм ссылка для регистрации разная):

27.02.23 в 12:00 „Пламенное сердце“ (для возраста 0+) https://forms.gle/8gGYNn639aGC7o1s5

01.03.23 в 12:00 „Пламенное сердце“ (для возраста 0+) https://forms.gle/fZYMdTwRDj5dGFRUA

03.03.23 в 12:00 „Башня-наоборот“ (для возраста 12+) https://forms.gle/Dh23ZAToAL5zYEux9

На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма. В целях обеспечения безопасности посетителей управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания ─ рекомендуется остаться дома.