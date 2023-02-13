Мастер-класс по бачате, полезные угощения и уникальная тренировка на ягодицы: Русскоязычные блогеры Эстонии организуют крутое мероприятие!



@Julia_Smoli - фитнес блогер

@ketogeenius - превентивный медик

@revita_with_lavita - Бьюти блогер



На мероприятии фитнес-тренер Юлия Смоли даст свою уникальную тренировку на ягодицы, расскажет как их активировать, и как сделать так, чтобы росли именно ягодицы, а не ноги.



После тренировки тренер по танцам из Кубы @arochaalbial проведет танцевальный workshop и покажет простые, но зажигательные шаги в стиле бачата. Справятся ВСЕ, даже кто никогда не танцевал!



А еще участников ждёт веселое общение, фотозона, розыгрыш призов, программ тренировок, личных консультаций, а также полезные угощения и возможность встретиться лично с любимыми блогерами.



До встречи 12 марта в Kalev Spordihall!