Мастер-класс по бачате, полезные угощения и уникальная тренировка на ягодицы: Русскоязычные блогеры Эстонии организуют крутое мероприятие!(3)
12 марта с 12.00 до 15.00 пройдёт мероприятие „танец объединяет“
„Но мне не с кем идти! Одна я не пойду“ - признайся, ты подумала именно так? Мероприятие подходит как для женщин, мужчин, так и для подростков. И даже если у тебя нет единомышленника или пары, приходи один/одна – добрая половина участников придут одни, ведь цель мероприятия – объединить.
Мероприятие организуют три популярных блогера Эстонии:
@Julia_Smoli - фитнес блогер
@ketogeenius - превентивный медик
@revita_with_lavita - Бьюти блогер
На мероприятии фитнес-тренер Юлия Смоли даст свою уникальную тренировку на ягодицы, расскажет как их активировать, и как сделать так, чтобы росли именно ягодицы, а не ноги.
После тренировки тренер по танцам из Кубы @arochaalbial проведет танцевальный workshop и покажет простые, но зажигательные шаги в стиле бачата. Справятся ВСЕ, даже кто никогда не танцевал!
А еще участников ждёт веселое общение, фотозона, розыгрыш призов, программ тренировок, личных консультаций, а также полезные угощения и возможность встретиться лично с любимыми блогерами.
До встречи 12 марта в Kalev Spordihall!