14.02.2023, 18:27
Мярт Аванди рассказал, почему он стал наркоманом: конечно Лийс заметила, что я веду себя странно
ФОТО: | Õhtuleht
„Когда я наконец признался во всем Лийс, то этот груз, что я казалось бы сбросил со своих плеч, все еще был тяжелым,“ - вспоминает эстонский актер Мярт Аванди момент, когда впервые признался жене о своей кокаиновой зависимости. Теперь об этом знает вся страна. Интересна и причина, по которой всеми любимый актер раскрыл свой секрет.
„Наряду с другими зависимостями, на сегодняшний день эта длится уже 10 лет“, - признается Аванди, который ранее признавался в алкогольной и никотиновой зависимостях. „Несомненно, самая трудная и серьезная - это кокаиновая зависимость. Бывали хорошие времена, бывали и трудные. Сейчас замечательное время“.