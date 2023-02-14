Мярт Аванди рассказал, почему он стал наркоманом: конечно Лийс заметила, что я веду себя странно

„Когда я наконец признался во всем Лийс, то этот груз, что я казалось бы сбросил со своих плеч, все еще был тяжелым,“ - вспоминает эстонский актер Мярт Аванди момент, когда впервые признался жене о своей кокаиновой зависимости. Теперь об этом знает вся страна. Интересна и причина, по которой всеми любимый актер раскрыл свой секрет.