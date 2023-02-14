Юрий Дудь продал дом в Новой Москве за полмиллиона евро

Участок в двенадцать с половиной соток журналист продал за 42 миллиона рублей (около 530 тыс. евро). Также ведущий избавился от машины Hyundai и выписался из отцовской квартиры. Все указывает на то, что Юрий больше не планирует приезжать в Россию — во всяком случае, при путинском режиме.

Несколько месяцев назад журналист приобрел апартаменты в Барселоне, где обосновался с женой и детьми. Говорят, вид на жительство Дудь получил после того, как оформил „золотую визу“. Ее выдают людям, сделавшим значительный вклад в развитие испанской экономики.

По данным СМИ, дом в Новой Москве — не всё, чем владел Юрий. На шоумена также записана 3-комнатная квартира в Южном Бутове. Сейчас там живёт семья супруги Дудя Ольги.