С Анна Большовой сняты обвинения в смертельном ДТП. Сестра погибшей не согласна

За оставление в опасности будет наказан сожитель погибшей. Следствие установило, что 14 октября 2022-го мужчина вез 31-летнюю Олесю Борисенко домой, однако остановился на обочине, вытащил ее из машины и оставил на дороге. Потерпевшую на своей машине случайно переехала Большова.

Дело возбуждено по статье „Оставление в опасности“, сожителю погибшей Борисенко грозит до года тюрьмы.

Сестра погибшей в ДТП с участием Анны Большовой Олеси Борисенко в беседе с телеканалом „360“ прокомментировала снятие обвинений с актрисы.

Анастасия Городилова заявила, что не согласна с тем, что Большова не виновата в смерти ее сестры. „Хотите услышать мое мнение — справедливо это или несправедливо? Нет, несправедливо“, — считает она.

Авария произошла 14 октября 2022 года в Калужской области. Сообщалось, что за рулем Audi Q3 Большова сбила 31-летнюю местную жительницу Олесю Борисенко, которая скончалась на месте.



