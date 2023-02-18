Уехавший из России Даня Милохин избавляется от имущества

„Железный конь“ верой и правдой прослужил тиктокеру целых два года, но был продан 28 декабря, и сейчас счастливый обладатель бывшего авто Милохина рассекает на нем по Санкт-Петербургу. Машину Даня, к слову, использовал по полной: приобретя ее с пробегом в 52 тысячи километров, он продал автомобиль уже с куда более внушительной цифрой — 153 тыс. км.

По информации Super, в марте 2021 года Даня купил свою „ласточку“ с рук с пробегом и историей ремонтных работ за плечами, зато в эксклюзивной окраске. Если верить сервисной книжке, на момент покупки машина была полностью перекрашена (надеемся, не по причине скрытых ДТП, а по прихоти бывшего владельца), при этом Даня почти сразу обклеил автомобиль розовой пленкой. Согласно документам, блогер приобрел авто за 100 тыс. евро, а продал примерно за 88.

Сейчас Даня находится в Дубае, где наслаждается жизнью в компании Моргенштерна. Есть подозрения, что на родину мятежный блогер вернется нескоро: в ноябре Милохин выпустил провокационный клип под названием „Дисс на Первый канал“, после чего, по его же словам, попал в черные списки российского ТВ.