ВИДЕО | Рианна опять беременна! Родившая 9 месяцев назад певица показала округлившийся живот

Певица, которая почти пять лет назад взяла творческую паузу, наконец-то снова вышла на сцену: и не просто на концерте, а в финале Суперкубка, который по праву считается одним из главных спортивных событий года. О том, что именно РиРи выпала честь стать звездой шоу, стало известно еще в сентябре.

Тогда артистка не делала громких заявлений, а просто выложила в социальные сети снимок, на котором она одной рукой держит мяч для американского футбола. Поклонники спрашивали, разделит ли она сцену с кем-то из других артистов, как это в свое время сделали Шакира и Джей Ло, но тут ответ был очевиден.

Первую половину шоу звезда провела в красном оверсайз-комбинезоне Loewe и куртке Alaïa, но когда расстегнула на ней молнию, поклонники певицы удивленно ахнули. Невооруженным глазом было заметно, что живот Рианны выглядит округлившимся.

Еще недавно весь мир обсуждал, как быстро звезда вернулась в форму после родов, ведь на „Золотом глобусе“ в черном облегающем платье она выглядела настоящей худышкой. Тогда никому даже и в голову не могло прийти, что певица и ее возлюбленный A$AP Rocky готовятся к пополнению в семье.

После выступления звезды на стадионе ее представители подтвердили: да, Рианна и ASAP Rocky станут родителями во второй раз.

Кстати, отдельного внимания удостоилась сурдопереводчица выступления Рианны — Жюстин Майлс. Это лучше видеть.