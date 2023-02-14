ВИДЕО | „Директор „Современника“ испугался“: Хаматова высказалась об отстранении Ахеджаковой от спектаклей

84-летняя звезда фильмов Эльдара Рязанова всегда открыто говорила обо всем, что ей не нравится и при этом не стеснялась в выражениях. Лия Ахеджакова боролась за свою правду любой ценой.

Однако на этот раз ответная реакция последовала незамедлительно. Недавно Московский театр „Современник“ убрал из репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой — „Игра в джин“. Его заменили в афише на другие постановки. По словам актрисы, директор театра ее предупредил, что таково „требование разгневанных людей“.

Многие коллеги, и уехавшие за границу, и оставшиеся в России, поддержали актрису. Кто-то просто выражал слова поддержки, кто-то требовал вернуть звезду на сцену. В стороне не осталась и Чулпан Хаматова.

Актриса, уже почти год живущая в Европе, записала видеообращение, в котором высказала свое мнение. По словам Хаматовой, поступок директора театра ужасный, возмутительный и попросту несправедливый.

„Директор испугался доносов, гневных писем. Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова — лучшее, что есть в театре „Современник“. Теперь лучшего в этом театре нет. Случилось безобразие, трусость, низость, отвратительный прогиб под людей“, — возмущена она.

Хаматова уверена, что преданные поклонники Лии Меджидовны с ней солидарны, ведь без ее спектаклей жизнь уже не будет прежней: „Любовь к Лие Ахеджаковой всенародна. Билеты всегда проданы на все ее спектакли, ее обожают зрители“.

Закончила свою речь Чулпан, напрямую обратившись к 84-летней звезде: „Дорогая Лия, я вам говорила это лично, а теперь хочу сказать публично. То, как я вас люблю, как я вами горжусь, что вы и есть благородство и достоинство нашей страны, ее совесть. Я бы хотела видеть свою страну, состоящую из людей таких, как вы, которым не все равно. Вам никогда не было все равно. Не обращайте внимания на глупости, которые про вас пишут. Эти люди либо деньги за это получают, либо очень глупые. Сохраните себя“.